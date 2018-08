Van Gaal te gast bij Zomergasten

Louis van Gaal is zondag te gast bij Zomergasten, het avondvullende programma van de VPRO. De succesvolle voetbaltrainer noemt het ‘een eer’ dat hij voor het programma is gevraagd. ,,Het zal een avond zijn over de mens en de coach Louis van Gaal. Voor mijn familie zal het herkenbaar zijn, voor de rest van Nederland eventueel een openbaring”, zo gaf de voormalig bondscoach van Oranje zelf aan.

Van Gaal is de tweede gast dit seizoen van presentatrice Janine Abbring.

De uitzending begint om 20.15 uur op NPO2.