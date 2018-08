Van Gerner net naast podium op vloer

Céline van Gerner is er bij de Europese kampioenschappen turnen in Glasgow net niet in geslaagd een medaille te veroveren op vloer. Van Gerner, die sinds de Spelen van Rio 2016 geen groot toernooi meer had geturnd, kwam tot een score van 13,300 en werd daarmee vierde.

Het goud was voor de Française Melanie De Jesus: 13,766. De Roemeense Denisa Golgota kreeg het zilver: 13,600. Eerder had ze al brons gepakt op sprong. Het brons ging naar de Belgische Axelle Klinckaert (13,400).

De 23-jarige Van Gerner had zaterdag met het team brons veroverd in de landenfinale. Dat was een verrassing, net als haar vierde plaats op vloer. Van Gerner had ternauwernood de finale gehaald met de achtste score in de kwalificaties.