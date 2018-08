De internationale zwembond heeft het wereldrecord van Adam Peaty gecorrigeerd. De Brit leek zaterdag de Europese titel op de 100 meter schoolslag te verbeteren in een beste tijd van 57,00. Dat bleek een foutje in de tijdmeting. In werkelijkheid tikte Peaty aan na 57,10. Hij was nog altijd sneller dan zijn oude toptijd van 57,13, gezwommen op de Spelen van Rio.

Arno Kamminga bleef de nummer zeven van de 100 meter schoolslag op de EK. De Zuid-Hollander kwam tot een tijd van 59,59 seconden.