Zwemmer Arno Kamminga heeft zich geplaatst voor de finale van de 200 meter schoolslag op de EK in Glasgow. Hij finishte in zijn halve eindstrijd als derde in 2.10,00. Dat bleek uiteindelijk de zevende tijd.

Kamminga staat voor zijn tweede finale op de Europese titelstrijd. Hij werd zevende op de 100 meter schoolslag. De Rus Anton Tsjoepkov was de snelste in de halve finales (2.07,95).