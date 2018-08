Brzoskowski en Stolk door op 200 vrij bij EK

De Nederlandse zwemmers Maarten Brzoskowski en Kyle Stolk hebben bij de EK in Glasgow de halve finales bereikt op de 200 meter vrije slag. Brzoskowski zette met 1.48,72 de dertiende tijd neer in de series. Stolk eindigde met 1.49,34 als achttiende, in principe niet genoeg om door te gaan, maar profiteerde van het feit dat per land slechts twee zwemmers naar de halve finales mogen.

Een Brit en een Rus vielen als nummer drie van hun land af, waardoor Stolk zich als zestiende en laatste toch plaatste voor de halve finales van maandagavond. Stan Pijnenburg (1.50,02) en Dion Dreesens (1.50,47) werden uitgeschakeld. Danas Rapsys uit Litouwen was de snelste in de series met 1.46,55.