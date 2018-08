Colombiaan Hodeg wint sprint in Polen

De Colombiaan Álvaro Hodeg heeft de derde etappe van de Ronde van Polen op zijn naam geschreven. De sprinter van Quick-Step was in een massaspurt de Brit Daniel McLay en de Duitser André Greipel de baas. Na een rit van 140 kilometer kwam Mike Teunissen van Sunweb als tiende en beste Nederlander over de finish in Zabrze.

De 21-jarige Hodeg neemt de leiderstrui over van de Duitser Pascal Ackermann. De sprinter van Bora-hansgrohe won de eerste twee etappes van de koers uit de UCI WorldTour. Maandag kwam hij niet verder dan de twaalfde plaats. Ackermann heeft nu een achterstand van 2 seconden op het Colombiaanse sprinttalent.

De Ronde van Polen duurt nog tot en met vrijdag.