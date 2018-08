Golfer Thomas wint toptoernooi in Ohio

De Amerikaanse golfer Justin Thomas heeft het Bridgestone Invitational gewonnen, het derde toernooi dit jaar van de prestigieuze World Golf Championships. De nummer twee van de wereld was op de banen van golfclub Firestone in Akron (Ohio) met afstand de beste.

Thomas eindigde op een totaal van 265 slagen, vier minder dan zijn eerste achtervolger, landgenoot Kyle Stanley. De Amerikaan Dustin Johnson, aanvoerder van de wereldranglijst, eindigde samen met de Deen Thorbjørn Olesen op de derde plaats met vijf slagen achterstand.

Thomas begon de slotronde met drie slagen voorsprong. Hij wist zijn zenuwen onder controle te houden en liet de eindzege niet meer in gevaar komen. ,,Ik was heel nerveus, maar mijn ervaring heeft me er doorheen geholpen”, zei Thomas, die de vierde ronde aflegde in 69 slagen (één onder par). De Amerikaan gaat zo in topvorm naar St. Louis voor het PGA Championship, de major die hij vorig jaar wist te winnen.