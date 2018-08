Hoogland verslaat Lavreysen in halve finale

Baanwielrenner Jeffrey Hoogland mag zich net als vorig jaar opmaken voor de strijd om EK-goud op de sprint. In een spannende Nederlandse halve finale was Hoogland Harrie Lavreysen de baas. De 25-jarige baanrenner uit Nijverdal won de beslissingsrace van de vier jaar jongere Lavreysen. Voor Lavreysen wacht in Glasgow een race om brons.

De eerste heat werd een hele lange sprint. Lavreysen ging vroeg aan, sloeg een gat, en hield de voorsprong vast tot de finish. In de tweede race was het andersom. Hoogland kwam op kop en liet Lavreysen niet langszij komen. In de beslissende heat herhaalde Hoogland zijn winnende tactiek. Hij ging vanaf het begin op kop rijden en hield Lavreysen achter zich. De 21-jarige Brabander kwam nog in de buurt, maar op de laatste meters miste hij de kracht om erover heen te gaan.

Hoogland, die vorig jaar op de EK zilver won, neemt het in de finale op tegen Stefan Bötticher. De Duitser versloeg de Brit Jack Carlin in de beslissende derde heat. Carlin, die eerder dit jaar zilver won op de WK in Apeldoorn, is de tegenstander van Lavreysen in de troostfinale. Lavreysen pakte vorig jaar op de WK in Hongkong zilver.

De finale en de strijd om het brons is maandagavond, vanaf 20.18 uur (Nederlandse tijd).