Kamminga zevende in finale 200 school

Arno Kamminga heeft geen medaille overgehouden aan de finale van de 200 meter schoolslag bij de Europese kampioenschappen in Glasgow. De Nederlandse zwemmer lag nog even op de tweede plaats, maar viel in het slot van de race ver terug en eindigde uiteindelijk als zevende in 2.09,87.

Anton Tsjoepkov uit Rusland verzekerde zich van de Europese titel met een tijd van 2.06,80. Hij hield de Brit James Wilby (2.08,39) ver achter zich. Brons was er voor de Italiaan Luca Pizzini in 2.08,54.

Kamminga eindigde eerder in Glasgow als zevende op de 100 meter schoolslag.