Korstanje met record naar finale 50 vlinder

Nyls Korstanje heeft bij de EK zwemmen in Glasgow opnieuw het Nederlands record op de 50 meter vlinderslag verbeterd. De negentienjarige zwemmer had maandag in de halve eindstrijd 23,38 seconden nodig voor zijn race. Korstanje eindigde daarmee als tweede en bereikte van alle zwemmers die aan de halve finales meededen als nummer zeven de finale van dinsdag.

Korstanje noteerde eerder op maandag in de series een tijd van 23,40 seconden. Het Nederlands record was met 23,52 in handen van Mathys Goosen.

Goosen kwam in de halve finales tot een tijd van 23,54 en werd uitgeschakeld.