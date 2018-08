Martina soepel naar halve finales 100 meter

Churandy Martina is bij de EK atletiek in Berlijn soepel naar de halve finales van de 100 meter gesprint. De 34-jarige titelverdediger spurtte in zijn serie naar de eerste plaats in 10,24. De halve finales én de finale zijn op dinsdag.

Martina kreeg als Europees kampioen van 2016 (Amsterdam) geen voorkeursbehandeling. Alleen de top twaalf van de Europese ranglijst van dit jaar mocht de series overslaan en kan meteen uitkomen in de halve finales. Martina behoorde met zijn beste seizoenstijd van 10,20 niet tot dat selecte groepje.

De atleet van Curaçao liet in de series zien dat de vorm groeiende is. Op het snikhete blauwe kunststof van het historische Olympisch Stadion was hij de snelste van alle vijf series. De Zwitser Silvan Wicki, winnaar van de laatste heat, zette met 10,28 de tweede tijd neer.

,,Het ging beter dan verwacht’’, zei Martina na zijn race. ,,Het is de eerste ronde altijd even aftasten hoe het zal gaan, maar het ging prima. Het is lekker weer hier, dus dan voel ik me altijd goed.’’

Martina had er geen enkele moeite mee dat hij geen voorkeursbehandeling kreeg in Berlijn. ,,Dit is juist perfect voor mij. Ik heb vanaf 2004 altijd vier keer moeten lopen om de finale te halen. Van de Olympische Spelen in 2008 herinner ik me dat ik iedere ronde harder ging en in de finale zelfs 9,93 liep. Ik doe graag zo’n rondje erbij, dan ben ik lekker los.”

Chris Garia en Hensley Paulina voegden zich bij Martina in de halve finales. Garia, gewezen profhonkballer, rende in zijn serie naar de tweede plaats in 10,35, goed voor directe kwalificatie. Paulina, derde in zijn heat in 10,34, plaatste zich op basis van zijn tijd voor de volgende ronde. Joris van Gool, de vierde Nederlander die uitkwam op de 100 meter, strandde in de series met een tijd van 10,52.

Garia keek tevreden terug op zijn debuut op een groot atletiektoernooi. ,,Gespannen was ik niet. Ik heb in Amerika voor veel publiek gehonkbald, dus ben wel wat gewend. Er zit nog meer in, want mijn start was niet best. In het tweede stuk kon ik wel goed doortrekken.”