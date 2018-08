Nederlands record Korstanje op 50 vlinder

Nyls Korstanje heeft bij de EK zwemmen in Glasgow het Nederlands record op de 50 meter vlinderslag verbeterd. De negentienjarige zwemmer tikte aan na 23,40 seconden, waarmee hij sneller was dan de 23,52 die Mathys Goosen vorig jaar in Boedapest had neergezet. Korstanje plaatste zich als nummer drie van de series voor de halve finales.

De onttroonde recordhouder Goosen mag maandagavond ook terugkomen voor de halve finales. Hij zette met 23,60 de tiende tijd neer. Jesse Puts werd met 23,81 uitgeschakeld. Joeri Verlinden trok zich op het laatste moment terug; hij richt zich volledig op de gemengde estafette 4×100 wissel.

Titelverdediger Andrei Govorov uit Oekraïne was de snelste in de series. De wereldrecordhouder dook als enige onder de 23 seconden (22,90).