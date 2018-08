Toussaint bereikt finale op 100 meter rug

Kira Toussaint heeft bij de Europese kampioenschappen zwemmen in Glasgow de finale bereikt op de 100 meter rugslag. De dochter van olympisch zwemkampioene Jolanda de Rover eindigde in haar halve finale als derde in 1.00,02. De nummers één en twee van beide halve finales en de vier zwemsters die daarna het snelst waren, kwalificeerden zich voor de eindstrijd van dinsdag. Uiteindelijk had Toussaint de achtste tijd.

Tessa Vermeulen eindigde in de tweede halve finale als laatste in 1.00,98 en werd uitgeschakeld.

Op de 200 meter vrije slag voor mannen redde Kyle Stolk het niet. De Nederlander zette in zijn halve finale met 1.48,63 de zevende tijd neer. In de tweede halve finale kwam ook Maarten Brzoskowski tekort. De landgenoot van Stolk klokte 1.49,33 en tikte als laatste aan.