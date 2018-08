Van Hunenstijn en Sedney door op 100 meter

Marije van Hunenstijn en Naomi Sedney zijn bij de EK atletiek in Berlijn doorgedrongen tot de halve finales van de 100 meter.

Beide Nederlandse sprintsters dwongen directe plaatsing af door hun klassering in de series. Van Hunenstijn eindigde als derde in haar heat in een tijd van 11,48, Sedney rende in haar serie naar de derde plaats in 11,45.

Het betekent dat dinsdag vier Nederlandse sprintsters uitkomen in de halve finales. Regerend Europees kampioene Dafne Schippers en Jamile Samuel profiteerden dankzij hun beste seizoenstijden van een vrije doortocht naar de halve finales.