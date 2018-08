Weinig zeilers in actie op tweede dag WK

Op de tweede dag van de wereldkampioenschappen zeilen zijn weinig Nederlanders in actie gekomen. In Aarhus stond maandag een groot deel van de dag te weinig wind.

RS:X-windsurfster Lilian de Geus kon wel één race varen. Ze finishte als vijfde en staat met zeven punten op de vijfde plaats in de tussenstand. De Poolse Zofia Noceti-Klepacka gaat aan de leiding met vier punten. ,,We hadden een lange dag op het water. Heel veel gewacht en maar één race kunnen varen. Het was heel lastig. Met maar drie tot vier knopen wind moet je goede starts hebben. Ik lag aan het begin van de race wat verder achterin dan gehoopt, maar heb wel wat plekjes kunnen klimmen, dus daar ben ik blij mee”, reageerde De Geus.

Bij de 49erFX kon aan het eind van de dag ook nog één race afgewerkt worden. Het Nederlandse duo Annemiek Bekkering en Annette Duetz finishte als vijfde.

De Nederlandse windsurfers Dorian van Rijsselberghe en Kiran Badloe bleven in de RS:X-klasse noodgedwongen binnen, net als Marit Bouwmeester in de Laser Radial.