Wielrenner Rast (38) stopt ermee

Grégory Rast stopt na dit seizoen met wielrennen. De 38-jarige Zwitser van Trek-Segafredo heeft dat de ploegleiding maandag laten weten.

Rast begon in 2001 als professioneel renner. Hij deed tien keer mee aan de drie grote rondes (Tour, Giro en Vuelta) en stond 51 maal aan de start bij klassiekerwedstrijden. Rast behaalde in 2004 en 2006 de nationale Zwitserse titel en won in 2013 een etappe in de Ronde van Zwitserland.

Na dit seizoen blijft Rast verbonden aan Trek. In welke functie is nog niet duidelijk.