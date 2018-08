Abrupt einde aan WK zeilduo Zegers/Van Veen

Voor de Nederlandse zeilsters Afrodite Zegers en Anneloes van Veen heeft het WK in Aarhus een abrupt einde gekregen. De Europees kampioenen van vorig jaar in de 470-klasse dachten woensdag nog drie races te hebben om hun tegenvallende positie in het klassement te verbeteren en zo de medalrace te halen, maar dat bleek niet zo te zijn. De reglementen van het WK waren volgens de Nederlandse bond tegenstrijdig over het wel of niet benutten van de reservedag. Er werd bezwaar aangetekend, maar zonder succes.

Heel wat teams waren na de drie races die dinsdag werden gevaren in de veronderstelling dat ze een dag later nog drie keer het water op zouden gaan. ,,Helaas bleek dat niet het geval. We kunnen er niets meer aan veranderen”, zei Van Veen. ,,Het was niet goed genoeg deze week.” Zegers en Van Veen eindigden op de twaalfde plaats. Alleen de top tien vaart donderdag de medalrace.

Het 470-duo werd vorig jaar vierde op het WK in Griekenland, dezelfde klassering als bij de Olympische Spelen van Rio 2016.