Botbreuken voor Teunissen na val in Polen

Mike Teunissen heeft meerdere botbreuken opgelopen na een valpartij in de vierde etappe van de Ronde van Polen. De wielrenner van Team Sunweb heeft de koers uit de UCI WorldTour moeten verlaten. In het ziekenhuis bleek dat de 25-jarige renner uit Ysselsteyn een sleutelbeenbreuk en een gebroken ruggenwervel heeft, zo liet Teunissen via zijn socialemediakanalen weten.

In de etappe, gewonnen door de Pool Michal Kwiatkowski, kwam Teunissen tijdens de laatste afdaling ten val. Met een snelheid van 80 kilometer per uur botste hij op een ploegwagen. Naast de breuken heeft Teunissen ook schaafwonden en enkele gekneusde ribben overgehouden aan het ongeluk.

De Nederlandse sprinter liet zich in de eerste drie etappes in Polen voorin zien. Hij eindigde steeds in de top tien.