Braun achtste na eerste dag tienkamp

Pieter Braun staat na de eerste dag van de tienkamp bij de EK atletiek in Berlijn op de achtste plaats. Hij verzamelde op de vijf afgewerkte onderdelen 4177 punten, ruim 200 minder dan koploper Tim Duckworth uit Groot-Brittannië (4380).

Braun begon stroef met 11,33 seconden op de 100 meter, herstelde zich redelijk met 7,52 meter bij het verspringen, maar leverde weer in bij het kogelstoten met 14,22. Het hoogspringen was met 2,02 van niveau en de 400 meter ging in 48,52 ook naar behoren.

De Duitser Arthur Abele bezet de tweede plaats in de tussenstand (4285 punten), de Noor Martin Roe staat derde (4282). De Franse wereldkampioen én topfavoriet Kevin Mayer staakte de strijd na drie ongeldige pogingen bij het verspringen. Eelco Sintnicolaas stopt ermee na het hoogspringen; hij had te veel pijn in zijn rechterenkel.