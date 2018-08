Braun en Sintnicolaas stroef op tienkamp

Eelco Sintnicolaas en Pieter Braun zijn stroef begonnen aan de tienkamp op de EK atletiek in Berlijn. De twee Nederlandse meerkampers zijn na de eerste drie onderdelen ver verwijderd van het podium.

Braun staat er nog het beste voor op de elfde plaats in de tussenstand, maar met 2471 punten heeft hij al 200 punten achterstand op de Noorse leider Martin Roe (2673). De Brabander begon slecht in 11,33 op de 100 meter, herstelde zich redelijk met 7,52 bij het verspringen, maar leverde weer in bij het kogelstoten met 14,22.

Sintnicolaas, die in 2010 al eens zilver veroverde op de EK in Barcelona, kwam niet in de buurt van zijn beste prestaties. De 100 meter ging in 11,04, met verspringen noteerde de 31-jarige Apeldoorner 7,13 en de kogel stootte hij naar 14,06. Hij bezet in de tussenstand de veertiende plaats met 2429 punten, dik 240 minder dan Roe.

De tienkamp vervolgt dinsdagavond met het hoogspringen en de 400 meter. Wel zonder de torenhoge favoriet voor het goud, wereldkampioen Kevin Mayer. De Fransman schakelde zichzelf uit met drie ongeldige pogingen bij het verspringen.