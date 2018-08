De Haan figureert op 10.000 meter

Benjamin de Haan heeft bij de EK atletiek in Berlijn geen rol van betekenis gespeeld op de 10.000 meter. De Nederlandse langeafstandspecialist, die is geboren en getogen in de Verenigde Staten, werd op een rondje gezet in het Olympisch Stadion. Hij arriveerde als 22e in 29.38,31 in de zware race. Het was dik 30 graden tijdens de wedstrijd over 25 rondjes. De lopers konden onderweg drinken als ze wilden.

De zege ging naar de Fransman Morhad Amdouni in 28.11,22. Hij won in een eindsprint net voor de Belg Bashir Abdi (zilver) en de Italiaan Yemaneberhan Crippa (brons).