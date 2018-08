Elzerman naar EK-finale 50 school

Zwemmer Ties Elzerman heeft bij de EK de finale bereikt van de 50 meter schoolslag. In het spoor van de Britse grootheid Adam Peaty zwom de houder van het Nederlands record in zijn halve finale naar 27,15 seconden. Dat bleek de zesde tijd, genoeg om woensdag de finale te mogen zwemmen.

Peaty was met afstand de snelste in 26,23 seconden. De 23-jarige Brit zal in de finale een aanval willen doen op zijn wereldrecord, dat sinds vorig jaar op 25,95 staat. Peaty verbeterde eerder op dit EK al zijn wereldrecord op de 100 school.

Arno Kamminga bleef met 27,72 steken in de halve finales. Hij eindigde op de veertiende plaats. Kamminga wist zich eerder wel te plaatsen voor de finales van de 100 en 200 school. Op beide afstanden werd hij zevende.