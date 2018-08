De Nederlandse estafettezwemsters zijn op de EK in Glasgow als zesde geëindigd in de finale van de 4×200 meter vrije slag. Zonder kopvrouw Femke Heemskerk, die de voorkeur gaf aan de individuele 100 vrij, zat een medaille er niet in voor Oranje. Robin Neumann, Esmee Vermeulen, Loulou Vos en Marjolein Delno waren in de finale met 8.02,94 wel een stuk sneller dan in de series. Daarin was hun 8.05,83 genoeg gebleken om zich als achtste te plaatsen voor de eindstrijd.

Met Heemskerk in het kwartet pakte Oranje twee jaar geleden bij de EK in Londen brons op de 4×200 vrij. In Glasgow ging het goud in 7.51,65 naar de Britse vrouwen, voor Rusland (7.52,87) en Duitsland (7.53,76).

De 200 vrij bij de mannen kende een verrassende winnaar. De Brit Duncan Scott zwom in baan 8 verrassend naar het goud in 1.45,34.

De Russin Joelia Efimova was de beste op de 200 school: 2.21,31. Titelverdedigster Rikke Møller Pedersen uit Denemarken greep met 2.24,73 naast de medailles. De wereldrecordhoudster werd slechts vijfde.