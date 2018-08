Force India gered door vader Stroll

Het Formule 1-team Force India is gered. De renstal heeft samen met een groep investeerders een deal gesloten met alle schuldeisers, waardoor Force India niet langer onder curatele staat. Het raceteam heeft grote schulden en was daarom door een rechter in Londen onder curatele gesteld. In een verklaring stelt Force India dat alle schuldeisers volledig worden terugbetaald.

Dankzij de investeerders, onder aanvoering van de Canadese miljardair Lawrence Stroll, hoeven de 405 medewerkers van Force India niet te vrezen voor hun baan. Lawrence Stroll is de vader van Lance Stroll, de Formule 1-coureur die rijdt voor Williams.

De Mexicaanse coureur Sergio Pérez had aangezet tot ingrijpen bij de renstal. Pérez zei dat zijn actie om door de rechter een bewindvoerder te laten aanstellen nodig was om een direct faillissement te voorkomen. ,,Als ik niet mijn geld had geclaimd, stonden er nu vierhonderd mensen op straat”, zei de coureur van Force India eerder.