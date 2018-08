Gezichtsherkenning bij beveiliging in Tokio

Tokio gaat als eerste Olympische Spelen gezichtsherkenning gebruiken bij de beveiliging. De organisatie heeft contact gelegd met de Japanse telecommunicatie- en informatietechnologiegigant NEC om dit systeem voor de Spelen in 2020 te ontwikkelen.

Op identificatiekaarten komt een speciale chip waarmee automatisch de identiteit kan worden geverifiëerd van degenen die meer dan veertig olympische locaties betreden. Meer dan 300.000 sporters, coaches, vrijwilligers en media zullen foto’s in een database moeten indienen voordat de Spelen in juli 2020 beginnen.

De organisatie hoopt dat de gezichtsherkenning de controles voor de sporters zal versnellen. ,,De locaties van Tokio hebben niet altijd voldoende ruimte voor de beveiligingscheck of zelfs ruimte om te wachten op de beveiligingscontrole. Het zal druk en heet zijn. Daarom hebben we gezichtsherkenning voorgesteld”, aldus Tsuyoshi Iwashita, hoofd van de beveiliging.

Volgens de organisatie wordt de gezichtsherkenning niet gebruikt voor de toeschouwers. Tokio wil zich vooral concentreren op de versterken van veiligheid voor de sporters en het verminderen van de wachttijden. Tijdens de Spelen van 2016 in Rio heeft NEC al met het systeem getest op verschillende locaties.

Er zijn in Tokio wel zorgen over de hitte tijdens de Spelen. Voorzitter Yoshiro Mori van het organisatiecomité heeft in een gesprek met de Japanse premier Shinzo Abe erop aangedrongen de zomertijd te implementeren. De evenementen kunnen dan langer in de koelere uren worden georganiseerd. Japan had deze zomer te maken met extreem hoge temperaturen.