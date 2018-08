Haase boekt knappe zege op Nishikori

Robin Haase is het masterstoernooi in de Canadese stad Toronto uitstekend gestart. In de eerste ronde versloeg de beste tennisser van Nederland de nummer 22 van de wereld, Kei Nishikori. Hij stuurde de Japanner in twee sets naar huis: 7-5 6-1.

De eerste set ging gelijk op. Halverwege de set verstapte Haase zich en leek het even of hij vroegtijdig moest opgeven. De 31-jarige Hagenaar verbeet echter de pijn en ging zelfs steeds beter spelen. Uiteindelijk brak Haase de voormalige nummer vier van de wereld op 5-5 en serveerde hij de set gedecideerd uit.

In het tweede bedrijf brak Haase direct de service van Nishikori. De nummer 39 van de wereld knokte voor elk punt en dat leverde hem een knappe overwinning op. Voor Haase was dat een welkome opsteker. Bij zijn twee laatste toernooien, in Kitzb├╝hel en Gstaad, verloor hij direct zijn eerste partij.

In de volgende ronde wacht Haase een nog zwaardere tegenstander. De als derde geplaatste Argentijn Juan Martin Del Potro staat dan aan de andere kant van het net.