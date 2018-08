Kromowidjojo niet van start op 100 meter vrij

Ranomi Kromowidjojo start dinsdag bij de Europese kampioenschappen zwemmen niet in de series van de 100 meter vrije slag. Dat heeft de zwembond KNZB laten weten. Later komt de bond met een toelichting.

Kromowidjojo won twee jaar geleden zilver op het koningsnummer.

De Groningse slaagde er eerder dit toernooi niet in om haar titel op de 50 meter vrij te prolongeren. Ze eindigde als derde op deze afstand. Met de estafetteploeg haalde ze zilver op de 4×100 meter vrij, maar was na afloop van die race ontevreden over haar optreden.

Ze kwam maandag nog wel in actie op de 4×100 meter wisselslag. Daarop werd ze met het gemengde team vierde.