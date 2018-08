Kwiatkowski wint bergrit in eigen land

De Poolse wielrenner Michal Kwiatkowksi heeft de vierde etappe in de Ronde van Polen gewonnen. De coureur van Team Sky kwam na 179 kilometer als eerste over de meet na een lastige aankomst bergop in Szczyrk. De Belg Dylan Teuns (BMC) werd vlak voor de finish gepasseerd door Kwiatkowski, die zijn landgenoten liet juichen. George Bennett, de Nieuw-Zeelander van LottoNL-Jumbo, eindigde als derde. Op 6 seconden van de Poolse ritwinnaar werd Sam Oomen (Sunweb) zevende.

Kwiatkowksi mag in de vijfde etappe, eveneens een bergrit, de leiderstrui dragen in de koers uit de UCI WorldTour. Kwiatkowski heeft een voorsprong van 8 seconden op Teuns. De eerste drie etappes waren geëindigd in massasprints. De Colombiaanse sprinter Álvaro Hodeg, die de derde etappe won, reed dinsdag in de leiderstrui.

De Ronde van Polen duurt nog tot en met vrijdag.