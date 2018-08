Harrie Lavreysen is vijfde geworden op het onderdeel keirin bij de EK baanwielrennen in Glasgow. Goud was er voor Stefan Bötticher. De Duitser bleef de Fransman Sébastien Vigier en de Brit Carlin Jack voor.

De 21-jarige in Luyksgestel geboren Lavreysen pakte eerder op de EK goud op de teamsprint en brons op de individuele sprint.