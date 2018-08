Richie Porte verschijnt op 25 augustus in Malaga aan de start van de Ronde van Spanje. De wielrenner van BMC kwam in juli in de Tour de France zwaar ten val. In de negende etappe smakte de Australiër tegen het asfalt en brak daarbij een sleutelbeen.

Voor het herstel stond zes tot acht weken. Porte heeft inmiddels de training hervat. In de Vuelta neemt hij het onder meer op tegen Wilco Kelderman, Steven Kruijswijk en Bauke Mollema.