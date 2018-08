Schippers blij met brons: medaille is medaille

Hoewel Dafne Schippers in het Olympisch Stadion van Berlijn werd onttroond als Europees kampioene op de 100 meter, was de Utrechtse atlete toch blij met brons. ,,Een medaille is een medaille, daar ging ik voor. Ik ben gewoon blij”, zei Schippers direct na de finish bij de NOS.

De Britse Dina Asher-Smith was oppermachtig en snelde naar het goud in 10,85. Schippers pakte op gepaste afstand het brons in haar beste tijd van dit seizoen, 10,99. ,,Ik voel me goed, ik ben goed in ‘shape’. Mijn start was heel goed, maar ik kon het niet helemaal doortrekken. Maar ik heb wel mijn beste tijd van dit seizoen gelopen, daar ging het om. Ik houd van zulke wedstrijden. En vandaag betekende dat brons voor mij. Voor nu is dat gewoon goed. Op naar de 200 meter. Daarop telt op dit moment alleen goud voor mij”, zei de wereldkampioene op dit nummer.