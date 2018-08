Schippers en Samuel naar EK-finale 100 meter

Dafne Schippers heeft zich bij de EK atletiek in Berlijn redelijk makkelijk geplaatst voor de finale van de 100 meter. Ze won haar reeks in de halve finales in 11,05 seconden. Landgenote Jamile Samuel eindigde kort achter haar als tweede in een persoonlijk record van 11,10 en mag later dinsdag ook in de finale uitkomen.

Schippers kan aan de bak in het Olympisch Stadion van Berlijn. Als ze haar Europese titel wil prolongeren, moet ze afrekenen met de Britse Dina Asher-Smith. Die knalde er 10,93 uit in de halve finales. Ook de Duitse Gina L├╝ckenkemper dook onder de elf seconden met 10,98.

Naomi Sedney en Marije van Hunenstijn strandden in de halve finales. Sedney kwam slecht uit het startblok en kon in de race amper terrein goedmaken, 11,42. Van Hunenstijn liep ook onder haar kunnen met 11,49. Ze eindigden beiden als zesde in hun heat.

Schippers had ook geen superstart, maar haar versnelling in het tweede deel was prima. Samuel kon verrassend sterk goed bijblijven. De Amsterdamse is toch al bezig aan een goed seizoen. Ze liep onlangs ook al een persoonlijk record op de 200 meter (22,37).

,,Zeker het tweede stuk was erg goed. Ik miste heel wat in het begin en moest van ver komen”, zei Schippers bij de NOS. ,,Nu schakelen naar de finale.”