Schippers onttroond als Europees kampioene

Dafne Schippers heeft haar fletse seizoen niet kunnen kleuren met goud op de 100 meter bij de EK atletiek. De Utrechtse atlete werd in het monumentale Olympisch Stadion van Berlijn onttroond als Europees kampioene op het koningsnummer.

Schippers moest in de drukkende warmte genoegen nemen met het brons. Het goud ging naar de Britse Dina Asher-Smith, die won in de beste tijd van het jaar: 10,85 seconden. De Duitse Gina Lückenkemper pakte het zilver in 10,98. Schippers liep 10,99, voor het eerst dit jaar wel onder de elf seconden.

Jamile Samuel, de tweede Nederlandse in de finale, eindigde als vijfde in 11,14.

Schippers kon voor de derde keer op rij de Europese titel veroveren op het koningsnummer, maar de voortekenen waren al slecht. Het draaide deze zomer niet bij Schippers, inmiddels een gearriveerde vedette op de sprint met twee wereldtitels op de 200 meter én olympisch zilver op haar naam. Ze kwam niet aan de tijden die iedereen van haar gewend was.

De 26-jarige Utrechtse ging dan ook niet als topfavoriete van start. De Britse Asher-Smith was naar Berlijn gekomen met een tijd van dik onder de 11 seconden. Schippers was dat het hele seizoen niet gelukt en in de halve finales kon ze haar gebrek aan topvorm nog steeds niet verbloemen; ze plaatste zich met 11,05 als derde voor de finale. In de eindstrijd haperde opnieuw de ‘turbo’. Een echte versnelling op de laatste meters ontbrak.