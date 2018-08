Sintnicolaas staakt tienkamp met zere enkel

Eelco Sintnicolaas is na het hoogspringen uit de tienkamp gestapt bij de EK atletiek in Berlijn. De meerkamper uit Apeldoorn kreeg te veel last van zijn rechterenkel bij het vierde onderdeel. Hij sprong slechts 1,81 meter. Drie pogingen op 1,87 waren te pijnlijk en mislukten.

Sintnicolaas, die in 2010 zilver veroverde op de EK in Barcelona en houder is van het Nederlands record (8539 punten), werkte al een stroeve wedstrijd af. Hij stond na vier onderdelen 21e en had geen zicht meer op een medaille. ,,Het is de enkel die in 2009 voor het eerst opspeelde bij de WK in ditzelfde stadion. Ook toen kon ik de tienkamp niet afmaken”, zei de onfortuinlijke meerkamper. ,,Het is sindsdien een zwakke plek; ik laat er altijd een pijnstillende injectie inzetten. Maar het hielp niet. Het deed verschrikkelijk veel pijn bij het afzetten.”

Sintnicolaas moest vorig jaar bij de WK in Londen ook al de strijd staken. Hij stopte toen na zeven onderdelen met een hamstringblessure. ,,Het is balen. Voor het eerst stelde ik mezelf de vraag waar ik het nog voor deed allemaal. Maar dat was in de eerste emotie. Ik wil doorgaan en nog een paar mooie meerkampen laten zien. Vorig jaar nog verbeterde ik het Nederlands record, dus er zit nog genoeg in het lichaam.”