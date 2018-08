Titelverdediger Martina naar finale 100 meter

Churandy Martina kan dinsdagavond in het Olympisch Stadion van Berlijn een poging doen zijn Europese titel op de 100 meter te prolongeren. De 34-jarige atleet van Curaçao rende in zijn heat van de halve finales naar de derde plaats in 10,18 seconden. Die klassering betekende geen directe plaatsing voor de eindstrijd, maar als tijdsnelste mocht hij toch door.

Hensley Paulina en Christopher Garia redden het niet. Ze eindigden niet bij de eerste twee in hun reeks en liepen bovendien niet snel genoeg. Paulina klokte 10,38 en Garia 10,31.

Favoriet voor de Europese titel is de Fransman Jimmy Vicaut. Hij won zijn reeks in 9,97, een kampioenschapsrecord. Hij was ook de enige die onder de tien seconden bleef.

Martina lijkt niet snel genoeg om een medaille te pakken, laat staat voor de tweede keer op rij het goud. Zelf zag hij dat na zijn race anders. ,,Dit was wel mijn beste seizoenstijd. Op de EK van 2016 in Amsterdam was ik ook niet de favoriet, maar heb ik het wel gedaan. Nu moet ik het weer doen’’, zei hij bij de NOS. ,,Dit is een belangrijk toernooi, dus als ik de kans krijg, grijp ik die met twee handen en benen aan. Zo doe ik dat op een kampioenschap’’, zei de man die sinds kort niet alleen met een blinkende gouden tand loopt, maar ook met twee achttienkaraats gouden oorringen.