Van der Poel stapt snel af op EK mountainbike

Mathieu van der Poel heeft geen rol van betekenis kunnen spelen bij de Europese titelstrijd op de mountainbike in Glasgow. De 23-jarige Brabander stapte al na twee ronden van zijn fiets af.

De verwachtingen waren hooggespannen voor de Nederlands kampioen mountainbike. Van der Poel is op drie disciplines (weg, veld en mountainbike) de regerend Nederlands kampioen. De Europese titel heeft Van der Poel al in het veldrijden. Hij ging ook op de mountainbike voor goud in Glasgow.

Na 11 kilometer was die missie al haast onmogelijk geworden. De veelzijdige wielrenner lag op de 24e plaats met een achterstand van meer dan een minuut op de leider, reden voor Van der Poel om af te stappen. De Brabander kan zich nu volledig gaan richten op de EK op de weg, zondag in Glasgow.