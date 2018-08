Laurine van Riessen is als vijfde geëindigd op het onderdeel keirin bij de EK baanwielrennen in het Schotse Glasgow. Goud was er voor de Française Mathilde Gros. Zij bleef de Belgische Nicky Degrendele, de regerend wereldkampioene, nipt voor. Daria Sjmeleva uit Rusland pakte brons.

Shanne Braspennincx eindigde als vierde in de B-finale, goed voor een tiende plaats in de eindklassering.