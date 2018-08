Van Rijsselberghe naar tweede plaats op WK

Windsurfer Dorian van Rijsselberghe heeft zich bij de WK voor de kust van Aarhus opgewerkt naar de tweede plaats in het klassement. De tweevoudig olympisch kampioen schreef dinsdag de vierde race in de RS:X-klasse op zijn naam en kwam daarna als vijfde en achtste over de streep. Van Rijsselberghe moet in het klassement alleen de Poolse zeiler Pawel Tarnowski voor zich dulden.

Tarnowski gaat aan de leiding met 14 punten, Van Rijsselberghe staat op 17. Kiran Badloe raakte wat achterop bij zijn trainingsmaat én concurrent voor deelname aan de Olympische Spelen van Tokio 2020. Badloe eindigde in de drie races die dinsdag werden gevaren respectievelijk als vijfde, derde en veertiende. Die laatste klassering is nu zijn zogeheten schrapresultaat. Badloe staat na zes races op 22 punten.

De windsurfers begonnen zondag aan hun WK. Maandag konden ze vanwege gebrek aan wind niet het water op.