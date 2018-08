Bertens opnieuw te sterk voor Pliskova

Kiki Bertens staat in de derde ronde van het tennistoernooi van Montreal. De Nederlandse rekende overtuigend af met de als negende geplaatste Karolina Pliskova: 6-2 6-2. In juni stonden Bertens en Pliskova op Wimbledon ook al tegenover elkaar en toen zegevierde de Westlandse in de vierde ronde eveneens in twee sets.

Bertens speelt in Canada voor het eerst weer een toernooi sinds Wimbledon. In de eerste ronde liet ze de Canadese Carol Zhao al kansloos (6-1 6-2).

Voor een plaats in de kwartfinale neemt de 26-jarige Bertens het opnieuw op tegen een Tsjechische, de als nummer acht ingeschaalde Petra Kvitova. Bertens verloor de twee voorgaande ontmoetingen.