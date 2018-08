Bonevacia faalt op 400 meter

Liemarvin Bonevacia is er op de EK atletiek in Berlijn niet in geslaagd de finale van de 400 meter te bereiken. De Nederlandse sprinter stortte in zijn halve finale op het laatste stuk naar de finish in en gaf zijn koppositie prijs. Hij kwam als vierde over de meet in 45,39. Die klassering was al niet goed voor een directe plek in de finale, zijn tijd behoorde evenmin tot de twee snelste ‘verliezers’.

De uitschakeling van Bonevacia was een verrassing, want hij stond er goed voor op de Europese ranking en de finale leek een zekerheid. De 29-jarige atleet van Curaçao liep 350 meter overtuigend aan de leiding, maar verslapte zienderogen.

Bonevacia won twee jaar geleden bij de EK in Amsterdam brons op de 400 meter. Het jaar daarop pakte hij dezelfde kleur op de EK indoor, maar wist hij zich niet te plaatsen voor de WK in Londen.

Zwaar teleurgesteld droop hij af in de catacomben van het Olympisch Stadion. ,,Mijn benen gingen stuk op de laatste meters, ik begrijp het niet. Ik moet de race goed analyseren met mijn coach en ik zal proberen er toch nog iets positiefs uit te halen, zodat ik sterker terugkom.’’