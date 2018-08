Campenaerts prolongeert EK-titel tijdrijden

Victor Campenaerts is voor het tweede jaar op rij Europees kampioen tijdrijden geworden. De Belg van Lotto-Soudal was over 45,7 kilometer in Glasgow een fractie sneller dan de Spanjaard Jonathan Castroviejo. Het gat was minder dan een seconde: 53.38,78 tegen 53.39,41.

Het brons was voor de Duitser Maximilian Schachmann: 54.06.

Jos van Emden stelde teleur. De Nederlander van LottoNL-Jumbo bleef steken op de achtste plaats: 54.33. Dylan van Baarle, de Nederlands kampioen tijdrijden, werd tiende in 54.42.