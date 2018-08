Ewan opvolger Greipel bij Lotto-Soudal

Caleb Ewan heeft een tweejarig contract ondertekend bij Lotto-Soudal. Daarmee heeft de Belgische wielerploeg een opvolger voor de Duitse sprinter André Greipel, die overstapt naar Fortuneo. De 24-jarige Australiër komt van Mitchelton-Scott, de ploeg die hem passeerde voor de Tour. Daarover was Ewan, de komende week deelnemer aan de BinckBank Tour, verbolgen.

,,Dit is een enorme kans voor mij. Lotto-Soudal heeft een grote geschiedenis wat betreft sprinters en klassiekers. Toen ik jong was, kon ik urenlang de zeges van Robbie McEwen bewonderen. Meer recent kan ik alleen maar zeggen dat ik enorm veel respect heb voor André Greipel”, aldus Ewan, die zichzelf als een pure maar veelzijdige sprinter omschijft. ,,De afgelopen jaren heb ik hard getraind om sterker te worden, waardoor ik ook tijdens een lastige finale kan overleven. Samen met de ploeg zal ik hard blijven werken en zullen we ernaar streven om mee te doen om de winst in klassiekers zoals bijvoorbeeld Milaan-Sanremo.”