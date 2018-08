Heemskerk pakt bij EK zilver op 100 meter vrij

Femke Heemskerk is bij de Europese kampioenschappen zwemmen als tweede geëindigd op de 100 meter vrije slag. De Nederlandse hoefde in Glasgow alleen de Zweedse Sarah Sjöström voor zich te dulden: 52,93 om 53,23. Het brons ging naar de Française Charlotte Bonnet in 53,35.

Heemskerk had maandag op de 200 meter vrije slag ook zilver gewonnen in Glasgow. Toen ging het goud naar Bonnet.

Pernille Blume ontbrak woensdag in de eindstrijd van de 100 meter vrij. De Deense, olympisch kampioene op de 50 vrij, werd in de halve eindstrijd uitgeschakeld. Ranomi Kromowidjojo, die twee jaar geleden bij de EK zilver pakte op de 100 vrij, trok zich voor de series al terug. Volgens bondscoach Marcel Wouda is haar vorm momenteel niet goed genoeg om zich te kunnen mengen in de strijd om de medailles.

,,Ik ben echt heel blij. Echt fantastisch weer”, zei een uitzinnige Heemskerk in een eerste reactie tegen de NOS. ,,Ik lag zo goed te zwemmen. Ik was gewoon heel goed vandaag. Ik heb zoveel races al gehad. Vandaag heb ik goed mijn plan uitgevoerd.”

Ties Elzerman hield aan de 50 meter schoolslag geen eremetaal over. De houder van het Nederlandse record eindigde in de finale als zesde in een tijd van 27,24. Het goud ging naar de Brit Adam Peaty (26,09), voor de Italiaan Fabio Scozzoli (26,79) en de Sloveen Peter John Stevens (27,06).

Tessa Vermeulen finishte in haar halve eindstrijd op de 200 meter rugslag als zesde en plaatste zich niet voor de finale.