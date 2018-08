Kromowidjojo naar finale 50 meter vlinderslag

Ranomi Kromowidjojo heeft zich bij de EK zwemmen geplaatst voor de finale van de 50 meter vlinderslag. De drievoudig olympisch kampioene eindigde woensdag als tweede in haar halve finale in een tijd van 25,95 seconden. Alleen de Deense Emilie Beckmann (25,86) was rapper.

In de andere halve eindstrijd zette wereldrecordhoudster Sarah Sjöström een tijd neer van 25,51 seconden. Ook Melanie Henique uit Frankrijk (25,68) en Kimberly Buys uit België (25,76) noteerden een betere tijd dan Kromowidjojo. De Nederlandse Kim Busch strandde met 26,42 in de halve finales.

Jesse Puts mag donderdag meedoen aan de finale van de 50 meter vrije slag. De Nederlander zette woensdag in zijn halve finale met 22,02 seconden de vijfde tijd neer. Hij bereikte, van alle zwemmers, als nummer zeven de eindstrijd.

Joeri Verlinden en Mathys Goosen kwamen in de halve finales van de 100 meter vlinderslag tekort voor een plaats in de eindstrijd. Verlinden eindigde in zijn halve eindstrijd als vierde in 52,16 en Goosen tikte in de tweede halve finale aan na 52,58 seconden.