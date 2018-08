Krumins verrast met zilver op 10.000 meter

Susan Krumins heeft voor een bijzonder aangename verrassing gezorgd bij de EK atletiek in Berlijn. De Nijmeegse atlete veroverde de zilveren medaille op de 10.000 meter.

Krumins, vorig jaar al sterk vijfde op deze afstand bij de WK in Londen, liep rondenlang op korte afstand van Lonah Chemtai Salpeter en deed er alles aan de Isräelische hardloopster nog te achterhalen, maar ze moest in de drukkende warmte van het Olympisch Stadion toch haar meerdere erkennen in Salpeter.

Krumins lapte drie ronden voor het einde landgenote Jip Vastenburg, die figureerde in de finale. Ze kwam volledig kapot over de finish.

De 32-jarige Krumins won al eens brons op de 5000 meter. Dat was op de EK van 2014. Daarna grossierde ze in finaleplaatsen op de 5000 en 10.000 meter, maar tot het podium reikte ze niet.

Hoewel ze dit jaar nog geen 10 kilometer op de baan had gelopen, stak ze wel in goede doen. Ze liep uitstekende races over kortere afstanden en stond met vertrouwen aan de start.

Ze liep een bekeken race en liet titelverdedigster Yasemin Can rustig weglopen in het begin. Toen de Turkse een dipje kreeg, liep ze het gat naar de kopgroep dicht en bleef in het spoor van gangmaker Salpeter. Een versnelling van de Israëlische kon ze niet beantwoorden, maar Krumins bleef op luttele seconden achterstand doorbijten en verslapte niet. Ze finishte in 31.52,55.

,,Ik ging er gewoon voor. Het was echt ontzettend zwaar. Ik ging dood in de laatste ronden en viel zelfs bijna”, zei Krumins voor de camera van de NOS. ,,Ik heb zoveel zware trainingen gedaan waar ik ook helemaal dood ging. Ik weet dus hoe ik er mee om moet gaan. Mijn broertjes zeggen ook altijd: ‘je bent wel een hele mooie stervende zwaan als je kapot gaat’. Dus nu dacht ik aan die stervende zwaan en ging ik maar door. Ik moest gewoon de voeten blijven optillen en de finish halen.”

En uiteindelijk leverde het ‘sterven’ zilver op. ,,Dit is echt een belachelijk groot succes. Ik ben zo diep gegaan hiervoor, ik had constant kramp bij het ererondje.”