Leider Kwiatkowski wint tweede etappe op rij

Michal Kwiatkowksi heeft ook de vijfde etappe in de Ronde van Polen gewonnen. De Poolse wielrenner van Team Sky was in een sprint heuvelop wederom de Belg Dylan Teuns de baas. In de vierde etappe was Kwiatkowski ook nummer 1 en Teuns (BMC) de nummer 2. Kwiatkowski veroverde toen de leiderstrui.

Voor eigen publiek liet de Pool wederom zien over sterke benen te beschikken. Na een etappe van 152 kilometer met enkele colletjes bleef het grote pak bij elkaar voor de laatste lokale rondjes in Bielsko-Biala. Een onverwachtse massasprint volgde maar wel flink oplopend. Kwiatkowski en Teuns bleven daardoor Enrico Battaglin (LottoNL-Jumbo) en Pascal Ackermann (Bora), de Duitser die de eerste twee etappes in een sprint won, voor.

Kwiatkowski heeft een voorsprong van 12 seconden op Teuns in het klassement. Sam Oomen (Sunweb) staat zevende.

De Ronde van Polen duurt nog tot en met vrijdag.