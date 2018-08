Churandy Martina kan een greep naar een medaille op de 200 meter bij de EK atletiek in Berlijn vergeten. De 34-jarige sprinter van Curaçao wist zich in het Olympisch Stadion niet te plaatsen voor de finale. Martina eindigde slechts als vijfde in zijn heat van de halve finales en was daarmee uitgeschakeld. Zijn tijd was 20,52, ver boven zijn beste seizoenstijd.