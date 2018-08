Sprinter Bockarie wel naar finale 200 meter

Sprinter Solomon Bockarie heeft gedaan waar Churandy Martina niet in slaagde en dat is zich plaatsen voor de finale van de 200 meter op de EK atletiek in Berlijn. Bockarie, de nummer vier op deze afstand bij de EK van 2016 in Amsterdam, rende naar de derde plaats in zijn reeks uit de halve finales in 20,41. De eerste twee gingen rechtstreeks door naar de finale, maar Bockarie mocht als een van de twee tijdsnelsten ook naar de eindstrijd op donderdag.

Martina kwam er niet aan te pas in zijn heat. Hij werd vijfde in zijn heat in 20,51 en was daarmee uitgeschakeld. Bockarie wist niet wat hij hoorde. ,,Heeft Churandy echt de finale niet gehaald? Wauw’’, zei hij na zijn race. ,,Ik ben superblij. Mijn hele seizoen ging niet echt lekker met ziekte en blessures en dat loop ik hier mijn beste seizoenstijd en sta in de finale. Nu Churandy er niet bij is, moet ik het doen. Het podium is het doel.’’

Martina eindigde dinsdag als zesde op de 100 meter en raakte zijn Europese titel van Amsterdam 2016 kwijt aan de Brit Zharnel Hughes. Hij liep met 10,16 wel zijn beste tijd van dit jaar. Hij klaagde na afloop over een gevoelige achillespees, de zwakke plek in zijn sprinterslichaam.

De 200 meter verteert hij doorgaans beter. Op deze afstand was hij in 2012 al eens Europees kampioen. In Amsterdam leek hij op herhaling te gaan, maar hij werd als winnaar van de finale gediskwalificeerd omdat hij met zijn spikes buiten zijn baan kwam.

De race in Berlijn liep totaal niet. Hij kwam door zijn pijnlijke achillespees moeizaam op gang en wist evenmin goed door te versnellen na de bocht. ,,Ik heb 200 procent gegeven”, zei hij na de race. ,,Vooral in de bocht had ik daar nog veel last van. Dan is de druk het grootst.”

Ook Taymir Burnet werd uitgeschakeld. Hij eindigde als zesde in zijn halve finale in 20,84.