Tienkamper Braun is zicht op medaille kwijt

Pieter Braun is op de EK atletiek in Berlijn na acht onderdelen de nummer negen op de tienkamp. De Brabander vergooide bij het polsstokhoogspringen de kans om nog voor een medaille in aanmerking te komen. Hij liet veel punten liggen met een hoogte van 4,60 meter.

Braun stond achtste na de eerste dag en zette met degelijke prestaties op de eerste twee onderdelen van de tweede dag de stijgende lijn voort. Na de 110 meter horden (14,56 seconden) en het discuswerpen (43,75 meter) was hij geklommen naar de zesde plaats en kwam zelfs een medaille in het vizier. Die kans lijkt nu wel verkeken met woensdagavond nog het speerwerpen en de 1500 meter te gaan.

Brauns achterstand op de Britse leider Tim Duckworth is opgelopen tot meer dan 300 punten. De Rus Ilja Sjkoerenjov is de nummer twee de Duitser Arthur Abere staat derde. Ook hun puntenvoorsprong op de Nederlander is riant.