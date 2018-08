Zilver gemengde estafetteploeg op 4 x 100 vrij

De Nederlandse gemengde estafetteploeg is bij de Europese kampioenschappen zwemmen in Glasgow als tweede geëindigd op de 4 x 100 meter vrije slag. Kyle Stolk, Stan Pijnenburg, Femke Heemskerk en Ranomi Kromowidjojo kwamen tot een tijd van 3.23,97. Voor Heemskerk was het dit toernooi al haar vierde zilveren medaille. Eerder werd ze ook tweede op de 200 en 100 meter vrije slag en met de estafettezwemsters op de 4 x 100 meter vrij.

Het goud ging naar het Franse gemengde estafetteteam in een tijd van 3.22,07. Rusland eindigde in 3.24,50 als derde.